Karl Plattner – „Sein Schaffen international verankern“

Karl Plattner (im Bild oben: Lebenskarusell) wurde 1919 als eines von 10 Kindern in Mals im Vinschgau geboren. Seinen Vater verlor er schon früh. Nach einer Lehre als Maler in Mals und später in Brixen studierte er dort bei Sebastian Fasan, Professor der Akademie der bildenden Künste Wien, Freskomalerei. Seine Arbeitsweise erprobte er nicht nur bei der Tafelmalerei, sondern auch in der Zeichnung und Radierung, die jeweils einen hohen Stellenwert in seinem Schaffen einnahmen.