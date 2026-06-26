Zwischen Weinreben, Skulpturen und historischen Gemäuern erwartet Besucherinnen und Besucher ein Wochenende voller Kunst, Musik und inspirierender Begegnungen. Die Veranstaltung verbindet Kultur, Natur und Genuss auf einzigartige Weise und bietet sowohl Kunstliebhabern als auch Familien ein besonderes Ausflugsziel.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Fest für Kunst- und Gartenfreunde<\/h3>Zum 20-jährigen Bestehen des Kunst- und Skulpturengartens verwandelt sich der Kränzelhof in Tscherms für mehrere Tage in einen lebendigen Treffpunkt für Kreative, Kulturinteressierte und Genießer. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke inmitten der weitläufigen Gartenanlagen und schaffen einen spannenden Dialog zwischen Kunst und Natur.<BR \/><BR \/>Neben den Ausstellungen erwartet die Gäste ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Live-Musik, Tanzperformances und kulturellen Darbietungen. Die besondere Atmosphäre des Kränzelhofs macht die Veranstaltung zu einem außergewöhnlichen Erlebnis inmitten der Südtiroler Kulturlandschaft.<BR \/><BR \/>Die K.art Days & das 20-jährige Jubiläums-Gartenfest finden vom 26. bis 28. Juni 2026 im Kränzelhof in Tscherms statt. Am Freitag beginnt das Programm um 20:00 Uhr mit einem Tanzabend. Der Eintritt kostet 15 Euro. Am Samstag startet die Veranstaltung ab 17:00 Uhr bei freiem Eintritt mit Live-Musik, Performances und Kunstausstellungen. Am Sonntag sind die K.art Days von 11:00 bis 20:00 Uhr geöffnet, ebenfalls bei freiem Eintritt. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Kunst, Musik und Begegnungen in besonderem Ambiente.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/k-art-days-20-jahriges-jubilaums-gartenfest-e308052" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEntdecken und Einkaufen rund um Lana und Meran<\/h3>Wer den Besuch der Veranstaltung mit regionalen Einkaufserlebnissen verbinden möchte, findet in der Umgebung zahlreiche interessante Adressen.<BR \/><BR \/>Die Kellerei Meran in Marling steht für hochwertige Südtiroler Weine und bietet Einblicke in die traditionsreiche Weinbaukultur der Region. Besucherinnen und Besucher können hier die Vielfalt der lokalen Weinkultur kennenlernen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/kellerei-meran-marling-p6346" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Die Bäckerei Schmiedl Sennegg in Lana begeistert mit frischen Backwaren, traditionellen Spezialitäten und handwerklicher Qualität. Sie ist ein beliebter Anlaufpunkt für alle, die regionale Genussprodukte schätzen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/backerei-schmiedl-sennegg-lana-p21058" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Die Brennerei Pircher zählt zu den bekanntesten Herstellern hochwertiger Destillate und Liköre in Südtirol. Wer sich für regionale Genusskultur interessiert, findet hier eine große Auswahl an traditionellen und modernen Spezialitäten.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/suche?q=Brennerei+Pircher&p=&position=" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen für einen genussvollen Ausflugstag<\/h3>Auch gastronomisch bietet die Region rund um Tscherms und Lana zahlreiche Möglichkeiten, den Tag kulinarisch abzurunden.<BR \/><BR \/>Die Pizzeria Eiscafè Ladurn überzeugt mit italienischen Spezialitäten, knusprigen Pizzen und erfrischenden Eiskreationen. Sie eignet sich ideal für eine entspannte Pause vor oder nach dem Veranstaltungsbesuch.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/suche?q=Pizzeria+Eiscaf%C3%A8+Ladurn&p=&position=" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Die Stube Ida in Lana verbindet traditionelle Südtiroler Gastfreundschaft mit regionalen Köstlichkeiten und einem gemütlichen Ambiente.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/stube-ida-lana-p6963" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Das Restaurant Krebsbach in Lana verwöhnt seine Gäste mit abwechslungsreicher Küche und einer angenehmen Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-krebsbach-lana-p11241" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKunstgenuss in besonderer Umgebung<\/h3>Die K.art Days und das Jubiläums-Gartenfest zeigen eindrucksvoll, wie harmonisch sich Kunst, Natur und Kultur miteinander verbinden lassen. Die einzigartige Kulisse des Kränzelhofs schafft den perfekten Rahmen für kreative Begegnungen und inspirierende Erlebnisse.<BR \/><BR \/>Wer den Besuch mit kulinarischen Entdeckungen oder regionalen Einkaufsmöglichkeiten kombiniert, kann die Vielfalt der Ferienregion zwischen Meran, Marling, Lana und Tscherms besonders intensiv erleben. Damit zählt das Jubiläumswochenende zu den kulturellen Höhepunkten des Südtiroler Sommers 2026 und bietet zahlreiche Momente, die lange in Erinnerung bleiben.