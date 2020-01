Kolosseum und Uffizien sind Italiens populärste Sehenswürdigkeiten

7,5 Millionen Touristen meldete 2019 das Kolosseum, das liegt leicht unter dem Niveau des Jahres 2018. Bei den Uffizien stieg die Besucherzahl um 200.000 Personen auf 4,4 Millionen. In Pompeji wurde ein Plus von 160.000 Menschen auf insgesamt 4 Millionen gemeldet, berichtete Franceschini.





Zu den Museen, die 2019 am meisten an Besuchern zulegen konnten, zählt das „Museo di Capodimonte“ in Neapel, das seine Besucherzahl um 34 Prozent auf 253.000 steigern konnte. Einen regen Besucherwachstum meldeten auch die Museen in der süditalienischen Region Basilikata, deren Hauptstadt Matera 2019 europäische Kulturhauptstadt war.Franceschini kündigte an, dass auch 2020 am ersten Sonntag jedes Monats Museumsbesuche kostenlos sein werden. Dank dieser Initiative besuchten 17 Millionen Besucher an den ersten Sonntagen des Monats die staatlichen Museen des Landes.

apa