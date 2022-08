Kult-Komiker Otto eröffnete seine Ausstellung

In seiner „Ostfriesen-Kunst“ – Arbeiten auf Papier und Leinwand – blitzt der typische Otto-Humor hervor. Der Ottifant als sein Markenzeichen ist in vielen Varianten vertreten. „Der Ottofant ist in der abendländischen Malerei sträflich vernachlässigt“, meinte Otto Waalkes.Rund 4 Wochen lang sind alle verfügbaren handsignierten, limitierten Editionen des Künstlers zu sehen, hieß es bei den Walentowski Galerien. Darunter befinden sich auch etwa 30 Unikate, die Kunstliebhabern 5- bis 6-stellige Beträge wert seien.Auf einem Bild sonnt sich der Ottifant in einem Strandkorb auf Sylt. Ein anderes Gemälde – „Ebbi Rot“ – zeigt Udo Lindenberg reitend auf einem Flamingo am berühmten Zebrastreifen in der Londoner „Abbey Road“ – frei interpretiert nach dem gleichnamigen legendären Albumcover der Beatles.Zu sehen sind viele Bilder im Stile von Meisterwerken der Kunstgeschichte – etwa nach Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Claude Monet, Egon Schiele, Salvador Dalí, Andy Warhol oder auch Roy Lichtenstein, die Waalkes als Vorlage für seine „ottotypische“ Interpretation nutzt.Otto Waalkes gilt als einer der populärsten deutschen Komiker und ist auch als Musiker, Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher sehr erfolgreich. Seine Gemälde stellt er sporadisch seit 2013 aus.