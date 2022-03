Kultur begehrt auf

Ukraine Krieg und Kultur – Teil I: Die UN-Kulturorganisation UNESCO will höheren Schutz für das Kulturerbe in der Ukraine. Der Chefdirigent und Musikdirektor der Ukrainischen Nationaloper in Kiew, Mykola Diadiura, will mit Musik gegen den Krieg kämpfen. Der Historiker Andreas Wirsching sieht im Krieg in der Ukraine einen tiefen Einschnitt der Weltgeschichte. Und viele weitere Künstler fordern Frieden oder hatten mit ihren vergangenen Werken fast eine Vorahnung... +Von Eva Bernhard