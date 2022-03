Kunst in der Ukraine: Kreativität und Intensität Kunst in der Ukraine: Kreativität und Intensität

Ukraine Krieg und Kultur – Teil III: Museen unter Beschuss, zum Teil zerstört, Werke verbrannt. Der Blick abseits der militärischen Handlungen offenbart auch in der Ukraine Unvorstellbares. „Es gibt keine Garantie dafür, dass das ukrainische Kulturerbe nicht geplündert und in russische Museen gebracht wird“, erklärte Fedir Androshchuk, der Generaldirektor des Historischen Nationalmuseums in Kiew. Es lohnt sich deshalb, kurz auf ein Land und seine Kunst zu blicken, vor allem zu erfahren, wie sehr der Krieg auch im Leben der Künstler und Künstlerinnen eine Zäsur bedeutet.+ von Eva Gratl