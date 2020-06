Letzte Werkschau Christos in Paris

Die Werkschau wurde noch in enger Zusammenarbeit mit Christo organisiert und legt den Fokus auf die Pariser Jahre des Verhüllungskünstlers und seiner Frau.Er sei glücklich über die Schau in Paris, denn zu der Stadt habe er ein sehr persönliches Verhältnis, sagte er noch im Vorfeld der Ausstellung, die wegen der Corona-Krise nicht wie geplant Mitte März starten konnte. Nun öffnet die bis zum 19. Oktober dauernde Werkschau am 1. Juli für die Öffentlichkeit. Zeitgleich zur Ausstellung sollte der Triumphbogen verhüllt werden. Die Aktion soll trotz des Todes von Christo im September 2021 stattfinden.

eva/apa