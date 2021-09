„like chewing gum on asphalt“: Projekt zur (Wieder)Entdeckung Bozens

Das Projekt besteht aus 3 Kapiteln: einer Fotografieausstellung im Foto Forum (28.September bis 16.Oktober), einem praktischen Workshop für urbane Fotografie zur Entdeckung der Viertel von Bozen West in Zusammenarbeit mit Bolzanism Museum (2. Oktober), und einer finalen Ausstellung in der Antonio Dalle Nogare Stiftung (15.Oktober bis 6.November), in welcher die während des Workshops realisierten Fotografien gezeigt werden. Das dreiteilige Projekt beginnt mit 28. September und gehört zum Programm von BAW Bolzano Art Weeks.Die Privatsammlung von Antonio Dalle Nogare enthält eine Reihe von fotografischen Arbeiten, die urbanen Räumen und deren soziologischer Bedeutung gewidmet sind. Ausgehend von einer Auswahl dieser Werke wird Foto Forum eine Ausstellung präsentieren, die von Nicolò Degiorgis kuratiert wird. Die Ausstellung analysiert den fotografischen Blick bekannter Künstler mit einer Vorliebe für den urbanen Raum aus 2 entgegengesetzten, aber stets miteinander verbundenen Perspektiven: der vertikalen und der horizontalen. Die Ausstellung eröffnet am Dienstag 28. September von 17 bis 21 Uhr im Foto Forum.Die zweite Etappe des gemeinsamen Projekts ist der praktische Workshop zu den Themen der Ausstellung im Foto Forum. Geleitet von Mitgliedern von Foto Forum und Bolzanism Museum findet der Workshop am 2. Oktober von 15 bis 19 Uhr statt. Der Tag beginnt mit einem Treffen im Foto Forum, wo der Kurator in die Werke und die verwendeten Techniken der Künstler einführen wird. Die Teilnehmer können sich dann mit Ruhe individuell die Ausstellung anschauen. Es geht darum sich nach Monaten der Isolation in den eigenen 4 Wänden den öffentlichen Raum wieder anzueignen. Die Teilnehmer werden vom Foto Forum, im Herzen der Altstadt, nach Bozen West, im Stadtteil Don Bosco, wandern. Der gesamte Workshop ist als eine lange Performance konzipiert.Ausgerüstet mit einer Wegwerfkamera laufen die Teilnehmer dabei buchstäblich durch die historische und architektonische Entwicklung der Stadt Bozen- vom Mittelalter zur Industriestadt. Begleitet werden sie dabei vom Team von Bolzanism Museum und den Fotograf*innen von Foto Forum. Ziel der Wanderung: die Viertel Don Bosco und Europa-Neustift, um diesen Teil der Stadt durch die Linse der eigenen Kamera zu entdecken. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos jedoch benötigt es eine Anmeldung per Mail und einen gültigen Green Pass.Letzter Akt von „like chewing gum on asphalt“ ist eine Schau der Antonio Dalle Nogare Stiftung der fotografischen Arbeiten der Workshop-Teilnehmer. Die black box der Stiftung wird dabei zur Lupe auf die Zone Bozen West. Zusammen mit den Ergebnissen des Workshops werden Dokumente, Modelle und andere Objekte ausgestellt, die die Geschichte der Stadtplanung und damit die Geschichte dieser Stadt der tausend Gesichter, der Stadt Bozen, erzählen.Das Opening der Ausstellung findet am 15. Oktober um 19.30 Uhr statt. Die Ausstellung bleibt bis zum 6. November in der Antonio Dalle Nogare Stiftung zu sehen.

stol