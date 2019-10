Mickey-Maus-Bild aus der Sammlung von Disney-Tochter wird versteigert

Das 1988 gemalte Werk des US-Künstlers Wayne Thiebaud könnte bei der Auktion am 13. November bis zu 600.000 Dollar (rund 550.000 Euro) einbringen, teilte das Auktionshaus Christie's in New York mit.





Dazu sollen weitere Werke aus der Sammlung von Disneys Tochter Diane (1933-2013) und ihrem Mann Ron Miller (1933-2019) versteigert werden. Die Erlöse sollen für einen guten Zweck gespendet werden.

apa/dpa