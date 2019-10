Mona Lisa ist zurück in ihrem angestammten Saal im Louvre

Für Renovierungsarbeiten hatte die Mona Lisa für gut drei Monate die Räumlichkeiten gewechselt.

Im Mona-Lisa-Saal wurde unter anderem die Beleuchtung verbessert, die Wände wurden in nachtblauer Farbe gestrichen, um die Bilder besser zur Geltung zu bringen. Zudem ist die Mona Lisa hinter einem transparenteren Glas nun besser zu sehen.



Der Rückzug kommt pünktlich zu einer großen Ausstellung zum 500. Todestags da Vincis, die am 24. Oktober beginnt. Die Mona Lisa ist aber offiziell nicht Teil davon, sondern wird weiter an ihrem Stammplatz im Louvre zu sehen sein.Das Porträt einer Frau mit geheimnisvollen Lächeln, bei der es sich um die Florentinerin Lisa del Giocondo handeln soll, wird nur im Ausnahmefall bewegt. Das Bild, das wahrscheinlich zwischen 1503 und 1506 entstand, ist auf eine dünne Pappelholz-Tafel gemalt, in der sich im Laufe der Jahrhunderte ein Riss gebildet hat.

apa