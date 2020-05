Museumcard länger gültig

Die Museumcard ist eine Jahreskarte, die ein ganzes Jahr lang, auch mehrmals, freien Eintritt in rund 90 Museen, Sammlungen und Ausstellungsorte in Südtirol gewährt. Da wegen des Covid-19-Notstands in den vergangenen Wochen auch alle Museen ihre Tore schließen mussten, konnten Museumscard-Besitzer die Karte beziehungsweise die entsprechenden Dienste nicht nutzen. Aus diesem Grund hat das Land Südtirol beschlossen, nun, nach Wiedereröffnung der Museen, die Gültigkeit der Museumskarten um 90 Tage zu verlängern. Bis Anfang Juni werden etwa dreißig der insgesamt 90 Museen und Ausstellungsorte, die mit Museumscard zugänglich sind, wieder öffnen.Weitere Informationen über die Museumcard, die teilnehmenden Museen und die Übersicht über die derzeit für Besuchende geöffneten Museen finden sich auf der Landeswebsite zu den Museen Informationen erteilt zudem das Landesamt für Museen und museale Forschung (Tel. 0471 416830, [email protected] ).

