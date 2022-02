Museumswärter in Russland malt Augen auf wertvolles Gemälde – entlassen

An seinem allerersten Arbeitstag hat ein Museumswärter in der russischen Stadt Jekaterinburg ein wertvolles Gemälde mit einem Kugelschreiber beschädigt. Der Mann malte auf das Bild „Drei Figuren“ von Anna Leporskaja (1900-1982) auf 2 Gesichter Augen. Im Original haben die insgesamt 3 Köpfe weder Augen noch Nasen und Münder. Das teilte das nach dem früheren Präsidenten Boris Jelzin benannte Zentrum am Ural mit, in dem das Gemälde ausgestellt wurde.