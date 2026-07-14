Mit der „Nacht der Lichter“ lädt die Tourismusgenossenschaft Naturns im Juli 2026 zu einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf kulinarische Köstlichkeiten, Live-Musik, künstlerische Darbietungen, einen Handwerksmarkt sowie ein buntes Kinderprogramm freuen. Die Kombination aus Unterhaltung, regionalem Genuss und sommerlicher Atmosphäre macht die Veranstaltungsreihe zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Gäste.<BR \/><BR \/><h3>\r\nSommerliche Genussabende im Dorfzentrum<\/h3>An insgesamt vier Mittwochabenden wird das Zentrum von Naturns zur autofreien Erlebniszone. Verschiedene Musikgruppen sorgen für stimmungsvolle Unterhaltung, während Walking Acts, Shows und weitere Programmpunkte jede Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis machen. Ergänzt wird das Angebot durch kulinarische Spezialitäten der örtlichen Gastronomie sowie einen Handwerksmarkt auf dem Rathausplatz.<BR \/><BR \/>Die Veranstaltung findet <b>jeden Mittwoch vom 8. bis 29. Juli 2026<\/b> statt. Beginn ist jeweils um 18:00 Uhr, das Programm läuft bis <b>23:59 Uhr<\/b>. Veranstaltungsort ist das <b>Dorfzentrum von Naturns. Der Eintritt ist kostenlos.<\/b><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/nacht-der-lichter-e298443" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinkaufen in Naturns – Regionalität und Qualität entdecken<\/h3>Ein Besuch der „Nacht der Lichter“ lässt sich hervorragend mit einem Einkaufsbummel durch Naturns verbinden. Fachgeschäfte und regionale Produzenten bieten hochwertige Produkte, persönliche Beratung und echte Südtiroler Qualität.<BR \/><BR \/>Bei <b>Etzi's Bike Shop<\/b> in Rabland finden Radbegeisterte eine große Auswahl an Fahrrädern, Zubehör und professionellen Serviceleistungen. Kompetente Beratung und langjährige Erfahrung machen das Fachgeschäft zu einer beliebten Anlaufstelle für Einheimische und Urlaubsgäste.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/etzis-bike-shop-rabland-p7370" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Der <b>Pardellhof – Bäuerliches Handwerk<\/b> steht für liebevoll gefertigte Handwerksprodukte und regionale Tradition. Wer authentische Südtiroler Erzeugnisse sucht, findet hier besondere Geschenkideen und hochwertige Produkte aus bäuerlicher Herstellung.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/baeuerliches-handwerk-pardellhof-naturns-p6097" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><b>Mode Sport Schgor<\/b> bietet ein vielseitiges Sortiment an modischer Freizeitbekleidung, Sportartikeln und funktioneller Outdoor-Ausrüstung. Persönliche Beratung und eine große Auswahl machen das Fachgeschäft zu einer beliebten Adresse in Naturns.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/mode-sport-schgor-naturns-p6100" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen rund um die „Nacht der Lichter“<\/h3>Vor dem Bummel durch das festlich beleuchtete Dorf oder zum entspannten Ausklang des Abends laden verschiedene Gastronomiebetriebe in Naturns zum Genießen ein.<BR \/><BR \/>Das <b>Gleis 2<\/b> überzeugt mit einer modernen Atmosphäre sowie einer abwechslungsreichen Auswahl an Speisen und Getränken. Der stilvolle Treffpunkt eignet sich ideal für einen gemütlichen Start in den Sommerabend.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/gleis-2-naturns-p11066" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Das <b>Dorfcafé Naturns<\/b> lädt mit gemütlichem Ambiente zu Kaffee, Eis, kleinen Gerichten und hausgemachten Köstlichkeiten ein. Ein beliebter Ort, um sich zwischendurch eine genussvolle Pause zu gönnen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/dorfcafe-naturns-naturns-p35247" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Der <b>Gasthof Unterstell<\/b> verwöhnt seine Gäste mit regionalen Spezialitäten und herzlicher Gastfreundschaft. Die ruhige Lage und die traditionelle Küche machen den Gasthof zu einem beliebten Ziel für Genießer.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/gasthof-unterstell-naturns-p42922" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nSommer, Genuss und Unterhaltung in Naturns erleben<\/h3>Die „Nacht der Lichter“ verbindet Musik, Kulinarik, Kunst und Unterhaltung zu einem stimmungsvollen Sommererlebnis für Jung und Alt. Das abwechslungsreiche Programm und die besondere Atmosphäre im Dorfzentrum machen die Veranstaltungsreihe zu einem der Höhepunkte des Naturnser Veranstaltungssommers.<BR \/><BR \/>Wer den Besuch mit einem Einkaufsbummel bei regionalen Fachgeschäften oder einer Einkehr in einem der empfohlenen Gastronomiebetriebe kombiniert, erlebt einen abwechslungsreichen Tag voller Genuss, Gastfreundschaft und Südtiroler Lebensgefühl.<BR \/><BR \/><b>Hinweis:<\/b> Die Veranstaltung und die genannten Betriebe stehen nicht zwingend in Verbindung.