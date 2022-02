Neuseeland erhält ein Hundertwasser-Museum

Konkret hat die Stiftung für das neue Art Centre Werke im Wert von 4 Millionen Euro kostenlos als Leihgabe zur Verfügung gestellt, wie am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Darunter finden sich Originalgemälde, grafische Werke, Wandteppiche sowie Architekturmodelle.„Es ist großartig, dass nun auch die Menschen in seiner Wahlheimat Neuseeland die Gelegenheit haben, die Vielfalt der künstlerischen Arbeiten Hundertwassers kennenzulernen“, wurde Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding, zu der das Kunst Haus Wien gehört, zitiert.Im Hundertwasser Art Centre werden aber nicht nur die Arbeiten des Namensgebers ausgestellt, zudem soll es eine permanente Galerie für zeitgenössische Kunst geben, um dort Werke von Maori-Künstlern zu zeigen. Das Museum werde „zweifellos zu einem der architektonischen Markenzeichen Neuseelands“, betonte Neuseelands Botschafter in Österreich, Brian Hewson.Friedensreich Hundertwasser war am 19. Februar 2000 an Bord der Queen Elizabeth 2 vor Brisbane gestorben.

apa