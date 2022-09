New Yorker MoMA zeigt große Schau von Wolfgang Tillmans

Das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) ehrt den Fotokünstler Wolfgang Tillmans (54) mit einer großen Ausstellung. Rund 350 Werke aus den vergangenen 40 Jahren, darunter Fotos, Videos und Multimedia-Installationen, sind von Montag an und bis zum 1. Jänner 2023 in der Schau „Wolfgang Tillmans: To look without fear“ in dem renommierten Museum in Manhattan zu sehen. Danach soll die Ausstellung nach Toronto und San Francisco weiterziehen.