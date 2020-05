New Yorker Museum bekommt Sammlung von New-York-Werken

Die Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen seien zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert entstanden und zeigten allesamt Szenen, Parks, Gebäude oder Menschen in New York - wie etwa die Brooklyn Bridge, den Gramercy Park oder ein Restaurant im Viertel Harlem.Im Herbst 2021 sei eine Ausstellung geplant, hieß es vom Museum. Derzeit ist die New-York Historical Society am Central Park in Manhattan wegen der Beschränkungen in der Coronakrise geschlossen.

apa