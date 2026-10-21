Beim Photographer of the Year Contest 2026, der sich ausschließlich der Schwarz-Weiß-Fotografie widmet, reichten Teilnehmende aus 87 Ländern ihre Bilder ein. Bea Hinteregger war eine davon. Mit ihrem Bild „Liese“ gewann sie Bronze in der Kategorie Portrait. Ihr Bild „Scale“ gewann den People’s Vote Award in der Kategorie Minimalism, über den das Publikum abstimmte. <BR \/><BR \/>In der Jury saßen unter anderem Kuratorinnen des San Francisco Museum of Modern Art, der Leica Gallery Los Angeles und des Fotoverlags Aperture.<BR \/><BR \/>Im Gespräch mit uns zeigt sich Bea Hinteregger erfreut über die Auszeichnungen: „Ich habe fünf Bilder eingereicht, drei davon wurden nominiert und zwei schließlich prämiert. Das ist ein großer Erfolg und bedeutet mir sehr viel.“ <BR \/><BR \/>Besonders freue sie sich über den Publikumspreis. Während die Jury die Bilder für die einzelnen Kategorien nominiert, entscheidet beim People’s Vote Award das Publikum über den Sieger. „Es gibt dabei nur einen einzigen Preis, und den habe ich mit meinem Bild ,Scale‘ gewonnen“, erzählt die Fotografin. Für die Aufnahme habe sie in Lissabon in der Nähe des Flughafens gestanden. „Der Himmel war offen, es gab nur diese eine Wolke. Ich wartete, bis ein Flugzeug vorbeikam, und drückte auf die Fotokamera meines Handys“, erzählt sie. <BR \/><BR \/>Im Bild ist die Außenfassade des Museums MAAT zu sehen. Dessen Fassade aus schuppenförmig angeordneten Keramikfliesen begrenzt den Blick auf einen schmalen Himmelsausschnitt, in dem eine einzelne Wolke zu sehen ist, durch die ein Flugzeug fliegt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375722_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das mit Bronze ausgezeichnete Bild „Liese“ zeigt Elisabeth Unterweger Federspieler aus Lüsen, die im Dorf als Burger Liese bekannt war. Bea Hinteregger, die selbst in Lüsen aufgewachsen ist, kannte sie bereits seit ihrer Kindheit. Die Aufnahme entstand im April 2022, im Jänner 2023 ist Liese gestorben. „Das Bild zeigt keine alte Frau. Es zeigt eine Persönlichkeit voller Eigenwillen und Würde, ihre ganze Haltung, ihr ganzes Wesen, verdichtet in einem einzigen Blick“, sagt Hinteregger.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375725_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Anfangs habe Hinteregger überlegt, ob sie Liese mit Zigarette fotografieren solle. Doch bald sei für sie klar gewesen, dass das Bild ohne Zigarette nicht die Frau gezeigt hätte, die sie kannte. „Ich kannte Liese ja schon seit meiner Kindheit, und sie hatte schon immer geraucht“, sagt die Fotografin. <BR \/><BR \/>Aus dieser Begegnung entwickelte sich später das Projekt „Die ältesten Lüsnerinnen und Lüsner“, für das Hinteregger im Auftrag des Bildungsausschusses die ältesten Menschen des Dorfes porträtiert.<h3>\r\nZur Person<\/h3>Bea Hinteregger ist in Lüsen aufgewachsen und wohnt seit einiger Zeit mit ihren Kindern in St. Andrä bei Brixen. Sie fotografiert Charakterporträts und Reportagen in Schwarz-Weiß und in Farbe. Sie ist Dozentin an der LIK Akademie für Fotografie und Design in Wien und Autorin mehrerer Chroniken zur Ortsgeschichte. Ihre Arbeiten waren zuletzt in Brixen und auf Usedom zu sehen.