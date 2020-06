Sakrale Kunst zeitgenössisch interpretiert

Eine fünfköpfige Fachjury ermittelte Anfang Juni unter den 177 eingereichten Werken die 9 Preisträger*innen. Alle Werke sind von Mittwoch, 24. Juni, bis Samstag, 4. Juli, in der Galerie Prisma in Bozen zu sehe n. Die neun Siegerprojekte werden vom 4. bis 22. November 2020 in der Stadtgalerie Bozen und voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt in Trier ausgestellt werden.Zudem stellt die Katholische Südtiroler Männerbewegung für die 9Preisträger*innen auch einen einmaligen finanziellen Förderbeitrag in Aussicht: Die Erstplatzierteerhält 4000 Euro für ihr Werk „Stecknadeln auf blauer Schürze “,für das Holzfiguren Konzept 3000 Euro,für ihre Interpretation von Kirchenfenstern 2000 Euro. Mit je 1000 Euro werden die 6 weiteren ausgezeichneten Werke honoriert: „Wackelbilder“ von Arnold Mario Dall´O, „Rakete mit Kreuz“ von Gastager Bosko, „Röntgen“ von MarioLinke, „Lamm, gemalt“ von Ruben Müller, „Kaaba wird Kreuz und umgekehrt“ von Otto Scherer und „Glas Skulptur“ von Alexander Voß.Der Wettbewerb war im September des Vorjahres vom Südtiroler Künstlerbund und der Südtiroler Katholischen Männerbewegung in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Katholischen Frauenbewegung kfb und Südtirols Katholischer Jugend SKJ ausgeschrieben worden, Stichtag der Einreichefrist war der 30. Mai dieses Jahres. „DasProjekt war ein Versuch, eine zeitgenössische sakrale Bildsprache zu etablieren“, schreiben die Projektträger. Ziel sollte sein, mit den Mitteln und Wegen der heutigen Kunst eine Interaktion zwischen Kunst und Religion bzw. zwischen historischer Kirchenkunst, Bibelzitaten und zeitgenössischer autonomer Kunst zu veranschaulichen. Dazu braucht es Bilder, die zu uns sp rechen, auf uns einwirken, uns berühren, auch vor und nach unserer Vernunft “, so SKB und kmb weiter.Das Interesse so vieler teilnehmender Künstler*innen aus dem In und Ausland spreche für dieses Bedürfnis der Kunstszene per se, aber auch der Gesellschaft , ob klerikal oder profan, stellten die Fachjuror*innenundnach der Sichtung und Auswertung der eingesandten Arbeiten unisono fest.In der Kunstgalerie Prisma sind alle 177 eingereichten Werke vom 24. Juni bis zum 4. Juli 2020 dienstags bis samstags von 10 bis 14 Uhr für das Publikum frei zugänglich.

