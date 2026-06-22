<h3>\r\nEin Abend ganz im Zeichen der Kalterer Weißweine<\/h3>Mit Kaltern ganz in Weiß verwandelt sich der Marktplatz in eine Bühne für die besten Weißweine der Region. Frische, fruchtige und elegante Weine mit Aromen von heimischen und exotischen Früchten stehen zur Verkostung bereit und präsentieren die Vielfalt der Kalterer Weinwelt.<BR \/><BR \/>Die ausgewählten Weine werden im Vorfeld von einer Fachjury in einer Blindverkostung bestimmt. Dadurch erhalten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ausschließlich die besten Weißweine Kalterns kennenzulernen und zu genießen. Schauen, riechen und schmecken lautet dabei das Motto dieses besonderen Sommerabends.<BR \/><BR \/>Die Kultveranstaltung hat sich längst über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht und bietet die ideale Gelegenheit, mit den Kalterer Weinproduzenten persönlich ins Gespräch zu kommen. Begleitet wird die Verkostung von kulinarischen Spezialitäten regionaler Betriebe und stimmungsvoller Live-Musik, die den Abend perfekt abrunden. <BR \/><BR \/>Die Veranstaltung findet am 23. Juni 2026 von 18:00 bis 23:00 Uhr am Marktplatz in Kaltern statt. <BR \/><BR \/>Alle Informationen zur <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/kaltern-ganz-in-weiss-e296965" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Veranstaltung gibt es hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinkaufen und Entdecken rund um Kaltern<\/h3>Vor der Veranstaltung lohnt sich ein Streifzug durch Kaltern und die umliegenden Orte. Zahlreiche Geschäfte bieten besondere Produkte und individuelle Einkaufserlebnisse.<BR \/><BR \/>Bei Body Beach Kaltern finden Besucherinnen und Besucher modische Freizeit- und Bademode für entspannte Sommertage. <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/body-beach-kaltern-p6242" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen gibt es hier<\/a>.<BR \/><BR \/>Für Familien und alle, die auf der Suche nach Spielwaren, Geschenkideen und kreativen Produkten sind, bietet die Spielwelt Eppan an der Weinstraße eine große Auswahl. <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/spielwelt-eppan-a-d-weinstrasse-p11145" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu hier<\/a>.<BR \/><BR \/>Wer Wert auf stilvolle Wohnaccessoires, Einrichtungsideen und modernes Design legt, wird bei Ambach Lifestyle Kaltern fündig. <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/ambach-lifestyle-kaltern-p31651" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Informationen zum Geschäft gibt es hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nGenussmomente vor der Weinverkostung<\/h3>\r\nAuch kulinarisch hat Kaltern einiges zu bieten. Ob gemütliches Abendessen vor der Veranstaltung oder entspannter Ausklang nach der Verkostung – die Region überzeugt mit vielfältigen gastronomischen Angeboten.<BR \/><BR \/>Der Restaurant Pizzeria Altenburger Hof Kaltern verwöhnt seine Gäste mit einer abwechslungsreichen Küche und einem angenehmen Ambiente. <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-pizzeria-altenburger-hof-kaltern-p10672" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen finden Sie hier<\/a>.<BR \/><BR \/>Im Seehofkeller Kaltern treffen regionale Spezialitäten auf herzliche Gastfreundschaft. Das traditionsreiche Haus ist eine beliebte Adresse für Genießer. <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/seehofkeller-kaltern-p11160" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu hier<\/a>.<BR \/><BR \/>Direkt am Kalterer See lädt das Restaurant Gretl am See Kaltern zu kulinarischen Genussmomenten mit besonderem Ausblick ein. <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-gretl-am-see-kaltern-p11161" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen gibt es hier<\/a>.<BR \/><h3>\r\nEin Sommerabend für Weinliebhaber und Genießer<\/h3>Die Verbindung aus erlesenen Weißweinen, mediterranem Ambiente und regionaler Lebensart macht Kaltern ganz in Weiß zu einem besonderen Höhepunkt im Veranstaltungskalender Südtirols. Besucherinnen und Besucher können einen genussvollen Abend mit entspanntem Einkaufen, kulinarischen Erlebnissen und persönlichen Begegnungen mit den Kalterer Weinproduzenten verbinden.<BR \/><BR \/>Die Weißweinverkostung steht dabei klar im Mittelpunkt und verspricht einen Abend voller Geschmackserlebnisse, Geselligkeit und Südtiroler Lebensfreude. Wer die besondere Atmosphäre Kalterns mit hochwertigen Weinen und sommerlichem Flair verbinden möchte, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen. <?O_Zwischentitel><?_O_Zwischentitel>\r\n