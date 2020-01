Stadt Piacenza will Arbeiter für Fund des Klimt-Gemäldes ehren

Die norditalienische Stadt Piacenza will 2 Arbeitern, die am 10. Dezember ein vor fast 23 Jahren gestohlenes Klimt-Gemälde gefunden hatten, eine Auszeichnung verleihen. Ehren will die Gemeinde auch die Ermittler, die in den vergangenen 2 Jahrzehnten die Suche nach dem wertvollen Kunstwerk nie aufgegeben hatten, berichtete die Tageszeitung von Piacenza „Liberta“ am Sonntag.