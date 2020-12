Südtirols Künstler genießen Alleinstellungsmerkmal

Bart von der Heide kommt vom Stedelijk Museum in Amsterdam, Martina Oberprantacher aus Bozen arbeitete die vergangenen 7 Jahre am Lehnbachhaus in München, Lisa Trockner ist die Direktorin des Südtiroler Künstlerbundes. Der eine leitet seit einem halben Jahr das Museion, die andere seit Mitte Juni Kunst Meran. Drei unterschiedliche Blicke auf die zeitgenössische Kunst.