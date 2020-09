UNIKA 2020: Erfolgreich Brücken geschlagen

Die Besucherzahl belief sich auf 4000 Leute: Waren die ersten Tage aufgrund vermutlich auch wegen dem schönen Wetter ruhig, folgte am Sonntag ein nahezu stürmischer Andrang.Nach der außergewöhnlichen Eröffnung auf der Fußgängerbrücke Setil, die Kastelruth mit St. Ulrich verbindet, waren die Geladenen aus Nah und Fern auch heuer von den über 210 Werken der UNIKA Gruppe begeistert.Neben den 28 teilnehmenden UNIKA-Künstlern waren im Rahmen der 26. Ausgabe dieser alljährlich stattfindenden Kunstmesse die Werke von neun jungen Kreativen des Kunstlyzeums „Cademia“ St. Ulrich und jene der Künstlerin Barbara Runggaldier und des Grödner Meisterbildhauers Tone da Cudan heuer mit dabei.Sie alle sind Botschafter der Kunst und des Handwerks und schlagen damit eine Brücke vom Tal hinaus in die Welt.Für viel Neugierde und Begeisterung sorgte die UNIKA’s LONG NIGHT am Freitagabend. Bis spät in die Nacht diskutierten der Bildhauer, Schriftsteller und Alpinist Mauro Corona und der Kunsthistoriker und -kritiker Andrea Baffoni unter der Moderation von UNIKA-Präsident Christian Stl.Viele Kunstinteressierte, vor allem aus Südtirol und Italien, aber auch Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren zur UNIKA nach Gröden gekommen.Alle UNIKA-Mitglieder, sowie die zahlreichen Besucher und Prominente aus Kultur, Handwerk, Wirtschaft, Politik, Tourismus und Hotellerie sind sich einig, dass diese Vereinigung wichtig ist, damit das in 400 Jahren entstandene, echte und authentisch wertvolle Grödner Kunsthandwerk überlebt.UNIKA ist und bleibt das gemeinsame und wichtigste Podium der Grödner Künstler: „Manchmal ist weniger mehr, denn die Besucher, welche zu uns gefunden haben, waren begeistert und überaus interessiert“ sagt UNIKA-Präsident Christian Stl stellvertretend für die gesamte Gruppe.Als Nächstes sind die UNIKA-Werke im Antoniushof in Wiesenbach bei Heidelberg im ersten, europäischen Museum für nachhaltige Kunst zu sehen. Die kollektive Ausstellung dort ist vom 20.09. – 16.12.2020 geöffnet.Die 27. Unika 2021 findet vom 02.09. - 05.09.2021 statt.

