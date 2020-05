Vittorio Sgarbi besucht Kloster Neustift

Das Augustiner Chorherrenstift Neustift

Vittorio Sgarbi hält sich derzeit in Südtirol auf und erkundet, in Begleitung von Landesrat Massimo Bessone, die Sehenswürdigkeiten aus Kunst und Kultur im Land, darunter auch das Augustiner Chorherrenstift in Neustift. Während der Stiftsführung zeigte sich Sgarbi begeistert von der Geschichte, den Kunstwerken und der Struktur des Klosters.Neben der Pinakothek und der Bibliothek besichtigte er auch die Stiftskirche. Er lobte vor allem die Eleganz der Kirche, die er selten vorher gesehen habe. Ein besonderes Augenmerk richtete er außerdem auf die ausgestellten Antependien und den Barbara-Altar. Der Rundgang mit Propst Eduard Fischnaller, Stiftsverwalter Fabian Schenk und dem Trientner Politiker Franco Panizza endete mit einer Weinbergbesichtigung und einer Verkostung der stiftseigenen Weine im Klosterkeller.Sgarbi war somit der erste Gast nach der Wiedereröffnung des Museums mit neuem Konzept. Er zeigte sich überwältigt von der Vielfalt des Klosterbetriebes, von der reichen historischen Vergangenheit und von den wertvollen Kunstobjekten in Museum, Kreuzgang, Bibliothek und Kirche.Seit seiner Gründung im Jahr 1142 stellt das Augustiner Chorherrenstift Neustift ein wichtiges geistiges und kulturelles Zentrum dar. Die Bau- und Kunstwerke vom Mittelalter bis in die Moderne zeugen von der abwechslungsreichen Geschichte Neustifts und ziehen alljährlich viele Besucher an: Das Kloster Neustift kann im Mai, unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, an folgenden Tagen besichtigt werden: 22. und 23. Mai sowie 29. und 30. Mai. Im Juni werden die Öffnungszeiten ausgeweitet. Ein Kombiticket ermöglicht die Besichtigung der Stiftskirche, des Stiftsmuseums, des Kreuzgangs, der Stiftsbibliothek und des Stiftsgartens. Der Stiftskeller lädt anschließend zum Verweilen und Verkosten der stiftseigenen Weine ein.

eva