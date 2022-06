Zum 100. Geburtstag: F wie Flora, der „Bildautor“ Zum 100. Geburtstag: F wie Flora, der „Bildautor“

Es ist wohl das originellste Museum und auch der kleinste Ort, der an die Werke eines ganz Großen der Zeichenkunst erinnert und ihm ein ehrendes Andenken gewährt. In Glurns, im Kirchtorturm, haben Leben und Werk von Paul Flora (1922 bis 2009) ein bleibendes Zuhause. Der Künstler, im heurigen Jahr und nicht nur jetzt europaweit präsent, ist dort am 29. Juni 1922 geboren. + Von Eva Gratl