Kunststücke: Pianist Lucas Debargue im Kursaal.

Er kommt aus dem Nichts, verfügt nicht einmal über ein eigenes Instrument – und versetzt im Sommer 2015 den altehrwürdigen Tschaikowsky-Klavierwettbewerb in Moskau in Aufruhr. Lucas Debargue war Bassist in einer Rockband, studierte Kunst und Literatur, hatte das Klavierspiel mehrere Jahre lang ganz aufgegeben und konzentriert sich erst mit 20 Jahren auf die schwarzen und weißen Tasten.