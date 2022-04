Ladiner macht Karriere beim österreichischen Chorverband

Bei der in Bozen noch laufenden Generalversammlung des österreichischen Chorverbandes wurde Geschichte geschrieben: Einerseits wurde der in Wien lebende Ladiner Manuel Schuen zum neuen Vorsitzenden des Musikausschusses gewählt. Andererseits beschloss die Versammlung einstimmig, den Südtiroler Chorverband als ordentliches Mitglied in den Dachverband aufzunehmen.