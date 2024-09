Land fördert Museion, Stadttheater und Konzerthaus Bozen sowie VBB

Auf Vorschlag von Landesrat Philipp Achammer wurde heute (10. September) grünes Licht für die Auszahlung der dritten Zuweisung an die Stiftung Museion , an die Vereinigten Bühnen Bozen und an die Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen gegeben.Bei allen drei Kultureinrichtungen werden die Zuweisungen für das Erreichen des Haushaltsausgleichs verwendet. Die Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen erhält 257.000 Euro, die Vereinigten Bühnen Bozen erhalten 466.000 Euro und der Stiftung Museion werden 985.000 Euro zugewiesen. Im Februar bzw. im März war den Einrichtungen die erste Zuweisung zweckgebunden worden, im Mai folgte die zweite Zuweisung.Insgesamt erhält die Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen 1,3 Millionen Euro, die Vereinigten Bühnen Bozen 2,273 Millionen Euro und die Stiftung Museion 3,7 Millionen Euro.