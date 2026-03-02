Von den insgesamt 241 Teilnehmenden, die aus Südtirol zur 31. Ausgabe des Landeswettbewerbs nach Tirol reisen, stellen sich 97 Solistinnen und Solisten der Jury, davon 15 in der Sonderkategorie „prima la musica PLUS“, 161 junge Musizierende treten in verschiedenen Ensembles auf.<BR \/><BR \/>„Der Landeswettbewerb 'prima la musica' ist seit nunmehr über drei Jahrzehnten ein fester Bestandteil des musikalischen Lebens für musikbegeisterte Jugendliche sowie für ihre Lehrpersonen und Familien“, betont Landesrat Philipp Achammer: „Er bietet jungen Menschen einen wertvollen Raum, um ihre Leidenschaft für die Musik zu entfalten und ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Begeisterung und Energie, mit der sich die Jugendlichen dem Wettbewerb widmen, faszinieren dabei jedes Jahr aufs Neue – ebenso wie das hohe musikalische Niveau, das sie zeigen.“ <BR \/><BR \/>Auch Bildungsdirektor Gustav Tschenett weiß um das Engagement und Können der jungen Musizierenden: „Ich freue mich und bin jetzt schon sehr gespannt auf das Konzert der Preisträgerinnen und Preisträger, das im April in der einzigartigen Kulisse des Festspielhauses in Erl stattfinden wird.“<BR \/><BR \/>Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti unterstreicht, dass hinter jedem Wettbewerbsauftritt ein langer Weg liegt: „Bei den Teilnehmenden muss die Bereitschaft zur konsequenten und regelmäßigen Vorbereitung vorhanden sein. Das pädagogisch-didaktische Geschick der Lehrpersonen, sie dabei bestmöglich zu unterstützen und zu motivieren, nicht nur mit fachlichem Knowhow, sondern auch mit mentaler Unterstützung, ist dabei nicht hoch genug zu honorieren.“ Ihnen gebühre großer Dank, ebenso wie den Eltern und den Familien. „Aber was letztendlich zählt, ist, dass das Erlernte unabhängig vom Ergebnis einen nachhaltigen Wert hat und alle 'prima la musica'-Teilnehmende einen großen Erfahrungsschatz mit nach Hause nehmen.“