Leipziger Oper im musikalischen Homeoffice

„Ich sitze täglich 2 Stunden am Klavier und lerne Töne, zudem mache ich eine Stunde Sport, um fit für die Bühne zu bleiben“, berichtete die Sopranistin Lilli Wünscher der AFP.Wünscher schmettert ihre Soli nun in ihrem Haus am Leipziger Stadtrand. „Das kostet viel Disziplin“, sagt sie. Statt großem Publikum lauschen momentan lediglich ihr Mann, die 3 Kinder im Alter von 12, 10 und 3 Jahren und der Riesenschnauzer-Welpe Ludwig. Sie probe auch, wenn die Kinder schon im Bett liegen, dann allerdings mit gedämpfter Stimme - das sei der Nachwuchs schon gewohnt.Selbst während der Hausarbeit höre sie die Musik ihrer Stücke, berichtet Wünscher. Dafür kann sie jedoch auf das Verständnis ihres Mannes setzen: Der kanadische Bass-Bariton Randall Jakobsh singt ebenfalls an der Leipziger Oper und probt mittlerweile zu Hause. Manchmal erhält die Sopranistin zudem unerbetene Unterstützung des 4 Monate alten Familienhundes Ludwig: „Wen ich hohe Töne singe, beginnt er zu heulen und zu jaulen.“

apa