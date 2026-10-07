Landeshauptmann Arno Kompatscher und die Vertreterinnen des Landesbeirats für Chancengleichheit für Frauen, Ulrike Oberhammer und Nadia Mazzardis, überreichten den jungen Wissenschaftlerinnen die Auszeichnung. <BR \/><BR \/>Die Themen der heuer von der Bewertungskommission als besonders gelungen angesehenen Arbeiten sind vielfältig: <BR \/><BR \/><b>Sofia Moratti<\/b> hat sich mit der Frage beschäftigt, wie die EU-Diplomatie noch geschlechtergerechter werden könnte, und dazu die Länder Ruanda und Schweden analysiert. <BR \/><BR \/>Eine Analyse des weiblichen Spracherwerbs von Migrantinnen im dreisprachigen Kontext Südtirols hat hingegen <b>Camilla Cristofoletti<\/b> erarbeitet und dafür den 2. Preis erhalten. <BR \/><BR \/>Der Figur der Studentin im 19. Jahrhundert widmete sich hingegen <b>Alena Kerer<\/b> (3. Preis, "Weiblicher Bildungsaufstieg und soziale Grenzüberschreitungen. Die Studentin als Sozialfigur im literarischen Diskurs der Jahrhundertwende"). <BR \/><BR \/>Landeshauptmann Arno Kompatscher überreichte den drei Diplomandinnen ihre Urkunden und betonte in seinen Grußworten: „Die Quote der Frauen, die in Beschäftigung sind, steigt und dennoch können wir uns nicht zurücklehnen. Der Preis, den Frauen für eine berufliche Karriere - auch in Wissenschaft und Forschung - zahlen, ist weiterhin hoch, denn sie leisten dazu meistens noch die unbezahlte Care-Arbeit.“ <BR \/><BR \/>Die Präsidentin des Landesbeirats für Chancengleichheit für Frauen, Ulrike Oberhammer, bezeichnete den Weg in Richtung Chancengleichheit als lang, laut letztem Gender Report der UN brauche es dafür noch etwa 120 Jahre. „Dennoch zählt jeder kleine Schritt“, betonte Oberhammer. Sie dankt der Bewertungskommission, bestehend aus Sabine Giunta (Vorsitz), Margareth Fink, Heidi Hintner, Marlene Messner, Michela Micheli, Ulrike Oberhammer, Marlene Rinner und Elisabeth Tappeiner, für ihre wertvolle Expertise und ihr großes zeitliches Engagement.<h3>\r\nZusatzinformationen<\/h3>Förderpreise für wissenschaftliche Arbeiten „Lidia Menapace“<BR \/>Politische Bildung, Soziologie, Geschichte, Kunst, Medizin, Architektur, Bildungswissenschaften: Die Themenbereiche der in den vergangenen 20 Jahren eingereichten wissenschaftlichen Arbeiten für den „Lidia-Menapace-Preis“ sind so vielfältig wie ihre Verfasserinnen und Verfasser. <BR \/><BR \/>Alle bisherigen Prämierten haben sich mit gesellschaftsrelevanten Themen zu Geschlechterfragen und Chancengleichheit beschäftigt und wurden dafür mit dem Förderpreis des Landes Südtirol und des Landesbeirats für Chancengleichheit für Frauen ausgezeichnet. Das Einreichen von Anträgen für den Preis ist jedes Jahr bis zum 28. Februar möglich.