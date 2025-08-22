Der Song erzählt eine moderne Bonnie und Clyde-Geschichte und feiert das Lebensgefühl von Metal-Festivals, Hitze und Freiheit. Treibende Gitarrenriffs, wuchtige Desert-Drums und Laners rauchige Vocals verschmelzen zu einem energiegeladenen Track mit Ohrwurmpotenzial.<h3>\r\nKlingt nach Nevada – kommt aber aus Südtirol<\/h3>Produziert wurde „Metal Baby“ von Fabian Pichler (Bozen), gemischt und gemastert von Dominik Aster (Rodeneck). Das Musikvideo entstand in spektakulärer Kulisse am Passo Giau bei Cortina d’Ampezzo, realisiert vom Ahrntaler Videoproduzenten Florian Maurer (Exo Visual Media).<BR \/><BR \/>\n\n<div class="embed-box"><iframe width="700" height="394" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/WgmyqQFWmMU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="Lisa Laner - Metal Baby"><\/iframe><\/div>\n\n<BR \/><BR \/>„Ich hab ein Jahr in der Schule verpasst, weil ich nur auf Metal-Feten unterwegs war. Das war wild – und genau das wollte ich in einem Song festhalten“, sagt Laner über ihren Track.<BR \/><BR \/>Mit „Metal Baby“ beweist die Sängerin einmal mehr ihr Gespür für internationale Sounds mit Wiedererkennungswert – cool, lasziv und unverkennbar.