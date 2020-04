5. Todestag von Günter Grass: Harzer liest dessen Romanauftakte

Mit 17 Lesungen im Internet erinnert das Lübecker Günter-Grass-Haus ab Montag (13. April) an den 5. Todestag des deutschen Literaturnobelpreisträgers. Er starb am 13. April 2015 in Lübeck.