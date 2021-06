Poetry Slam zum Thema „Heimat“: Aufführung auf Schloss Runkelstein

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Südtiroler Heimatferne bilden mit Südtiroler Poeten eine Patenschaft.5 Slammer lassen die Lebensgeschichte der Südtiroler in der Welt aufleben. Anschließend zeigen sie auf, was sie selbst mit Heimat verbinden.Eeva AichnerMaria FliriManuel LavorieroWolfgang NöcklerAnia VieroMC Lene Morgenstern„Geslammt“ wird über das Leben der Südtiroler Johanna Bäkmann, Anna Egger, Patrick Hafner, Gebhard Leitinger und Luise Pörnbacher in Südtirol und im Ausland.Der Poetry Slam zum Thema Heimat findet am Samstag, 3. Juli um 20.30 Uhr auf Schloss Runkelstein statt.Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

