„... aus dem Schutt der Überlieferungen die Wahrheit herausschürfen“ „... aus dem Schutt der Überlieferungen die Wahrheit herausschürfen“

20.9.2012: Herbert Rosendorfer stirbt in Bozen an einer heimtückischen Krankheit. Am 10. Todestag erinnert sich Inga Hosp an einen großen Schriftsteller, aber vor allem an einen außergewöhnlichen Menschen und Freund. + Von Inga Hosp