Unter dem Motto „Das Unsagbare zur Sprache bringen“ will die Kooperation des Südtiroler Künstlerbundes mit der Katholischen Männerbewegung den Dialog zwischen Literatur und Religion fördern, aber auch allgemeine Themen, die Menschen am Herzen liegen, zur Sprache bringen.„Unerhörte Poesie und unerwünschte sprachliche Chiffren“ hieß vor einem halben Jahr ein aktuelles Kunstprojekt, das Literatur, Musik und bildende Kunst im Bestreben vereinte, um aufzudecken und sichtbar zu machen, was in der Gesellschaft und derzeitigen Welt nicht funktionierte.„So soll auch die Literatur in der Lage sein, Entwicklungen zu antizipieren und wie in einem 'Frühwarnsystem' auf potenzielle Entwicklungen hinzuweisen. Die Literatur übernimmt als Radar die Funktion eines unverzichtbaren Wahrnehmungstrainings. Wir erwarten Literatur, die bejaht, die berührt, die Mut macht, die stört und sich einmischt und das an- und ausspricht, was sonst nicht zur Sprache kommt oder unsäglich geworden ist“, sagt Ferruccio Delle Cave, Vorstandsmitglied des Südtiroler Künstlerbunds.Am Wettbewerb sind alle professionellen Dichter eingeladen teilzunehmen. Professionell arbeitende Autoren definieren sich über die Veröffentlichungen und der Rezeption in einschlägigen Medien, aber auch Einsendungen von Nachwuchsautoren ohne Veröffentlichung sind genauso willkommen.Bei dem Literaturwettbewerb sind Lyrik (5 Gedichte beziehungsweise ein Langgedicht) und Prosa (Kurzprosa bis 2 Seiten) als literarische Formen zugelassen. Die unveröffentlichten Texte müssen bis zum 16. Jänner 2023 als PDF-Dokument zusammen mit einem kurzen Lebenslauf und dem Bewerbungsformular bei „ [email protected] “ eingereicht werden. Der Betreff lautet „Das Unsagbare zur Sprache bringen“. Unvollständige Einsendungen werden von der Jury nicht berücksichtigt.Die prämierten Texte werden am 12.Mai 2023 in Bozen vormittags im Rahmen einer Feier der Öffentlichkeit vorgestellt.