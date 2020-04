„Der goldene Hinkelstein“: Neuer „Asterix“ des Väterduos erscheint

Sänger Troubadix soll im neuen Band bei Galliens Bardenbewerb um den „goldenen Hinkelstein“ als Trophäe kämpfen.Die Geschichte wurde 1967 in Frankreich als Schallplatte mit Begleitheft veröffentlicht – jedoch nicht als Album. Darum blieb auch eine Übersetzung ins Deutsche bisher aus. Am 21. Oktober soll es nun aber so weit sein.Die Zeichnungen für den Band wurden bereits Ende vergangenen Jahres von den engen Mitarbeitern Albert Uderzos restauriert. Der im März verstorbene Künstler beaufsichtigte die Arbeit noch selbst.

apa