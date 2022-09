Der Marsch auf Bozen: Günther Rauch dreht die Zeit um 100 Jahre zurück

1. Oktober: Schwerwiegende Folgen für Südtirol

Wissenschaftliche Erläuterung der Ereignisse

„So ein wichtiges Buch soll nicht nur gekauft, sondern auch gelesen werden“, betonte der Bozner Vizebürgermeister Luis Walcher und dankte Rauch für sein reiches Schaffen als Autor. Und der stellvertretende Schützen-Landeskommandant Günther Schmid betonte, dass in dem Buch „Der Marsch auf Bozen“, viel Wahrheit zu finden sei, weil Rauch dem Thema genau auf den Grund gegangen sei.„Wenn es um die Südtiroler Geschichte geht, dann lügt man oft von früh bis spät“, meinte Autor Rauch. Er erinnerte u. a. an den vor 100 Jahren abgesetzten Bozner Bürgermeister Julius Perathoner. Und er berichtete, dass Mussolini schon früh Hitler finanziert und damit seinen Aufstieg begünstigt habe.Was macht Günther Rauchs Druckwerk zu einer Besonderheit? Wir drehen die Zeit um 100 Jahre zurück: Wenige Monate vor und nach dem Marsch auf Bozen und der faschistischen Machtergreifung in Rom haben sich in Italien, Österreich und Deutschland Dinge abgespielt, die nicht nur der Ausgangspunkt für den größten Krieg in der Menschheitsgeschichte waren. Insbesondere sollten sie auch für Südtirol und seine Bevölkerung schwerwiegende Folgen haben.Nach Recherchen in Archiven und der Auswertung bisher weitgehend unbeachtet gebliebenen Aktenmaterials hat Rauch neue Erkenntnisse über das frühe Zusammenspiel zwischen Mussolini und Hitler gewonnen. Ihr Weg an die Macht, ihre Verbrechen und ihre feindselige Einstellung gegenüber Südtirol lassen sich besser einordnen, wenn man die Machenschaften und die Geldflüsse kennt, die den Aufstieg und die Machenschaften der Liktorenbündler und Hakenkreuzler möglich gemacht haben.Wer damals die Wahrheit sagte, konnte sich seines Lebens nicht mehr sicher sein. Was in den Wirren des 20. Jahrhunderts geschah und der Nachwelt weitgehend verborgen blieb, ist in Rauchs neuestem Buch zu einem weit über Südtirol hinausgehenden Thriller geworden. „Alles, was Günther Rauch mit diesem Buch aufgedeckt hat, kann er mit Quellen belegen“, sagte Historikerin Margareth Lun.Rauchs Buch sei eine wissenschaftliche Erläuterung des Marsches auf Bozen. Lobende Worte kamen auch vom Trentiner Altlandeshauptmann Carlo Andreotti, von Ex-Landesrätin Martha Stocker, von der ehemaligen Landtagsabgeordneten Eva Klotz und von Rechtswissenschaftler Josef Perkmann. Günther Rauch, „Der Marsch auf Bozen“, erschienen bei „effekt!“, 654 Seiten, reich bebildert, bei Athesia für 27,40 Euro erhältlich.