Eine Bestseller-Autorin und der neue Blick auf die Welt der Bergbauern

Eine deutsche Autorin lebt und arbeitet mehr als ein halbes Jahr auf einem entlegenen Bergbauernhof in St. Walburg in Ulten – und schreibt dann den großartigen Roman „Bergland“ über 3 Generationen auf einem Südtiroler Hof. Im Interview mit s+ erzählt Jarka Kubsova, wie sie auf dieses Thema kam, was „Urlaub auf dem Bauernhof“ für die Gastfamilien bedeutet, wer sich längst schon ein Denkmal verdient hätte und wie sie die Zukunft der Bergbauern sieht.