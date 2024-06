Familiengeschichte als Kulturgeschichte

Der Verfasser der Chronik Josef Jungmann d. J., Müllermeister in Sand, Landtagsabgeordneter, langjähriger Gemeindevorsteherund Ehrenbürger der Gemeinde Sand in Taufers (1914). Geboren am 19. November1858 starb Josef am 16. Oktober 1927 im Alter von 68 Jahren. Die Abbildung zeigt den Verfasser, entnommen aus der Chronik Jungmann (Seite 95). - Foto: © der schlern/privat