Gatterer-Preis wieder ausgeschrieben: Bewerbungen bis 31. März

Gewürdigt werden journalistische Leistungen, die sich im Sinne Claus Gatterers durch kritisches Fragen, soziales Engagement und hohes stilistisches Niveau auszeichnen.Die Ausschreibung richtet sich an Redaktionen oder Journalistinnen und Journalisten aus Österreich und Südtirol beziehungsweise solche, die in Österreichischen oder Südtiroler Medien publiziert haben. Beiträge können in deutscher, italienischer oder ladinischer Sprache in Print, Radio, Fernsehen oder Online veröffentlicht worden sein. Vorschläge für Preistragende können mit entsprechender Begründung von jedermann eingebracht werden.Der Claus-Gatterer-Preis wird zusammen mit dem Schülerpreis „Claus“ am 15. Juni 2022 in Sexten verliehen. Beide Ehrungen sind dem Südtiroler Journalisten, Historiker, Schriftsteller und Dokumentarfilmer Claus Gatterer gewidmet. Gatterer wurde 1924 in Sexten geboren, wo er nach seinem frühen Tod 1984 auch begraben ist.Die Gatterer-Auszeichnung würdigt journalistische Arbeiten, die dem Geist aufgeklärter Toleranz, dem Wissen um unsere Vergangenheit, der besonderen Sorge um soziale und ethnische Minderheiten und dem Zusammenleben in einer offenen sozialen Gesellschaft verpflichtet sind. „Der Preis steht für engagierten und verdienstvollen Qualitätsjournalismus im Verständnis eines Claus Gatterers, der für nachfolgende Generationen von Journalistinnen und Journalisten Vorbild bleiben muss“, sagt Landesrat Philipp Achammer.Wenn es darum gehe, innerhalb einer demokratischen Gesellschaft und einer komplexer werdenden Welt korrekt zu informieren, zu erklären und Orientierung zu geben, falle dem Journalismus eine entscheidende Verantwortung zu. „In diesem Bewusstsein und um Claus Gatterer zu würdigen, stiftet das Land Südtirol die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung“, betont Landesrat Achammer, der ergänzt: „Wenn wir Qualitätsjournalismus wollen, braucht ein solcher auch Beachtung.“Die Gatterer-Auszeichnung wurde von Peter Huemer und Kurt Langbein, 2 Wegbegleitern von Claus Gatterer, seinem Biografen Thomas Hanifle, dem Südtiroler Journalisten Christoph Franceschini und dem Tiroler Publizisten Markus Wilhelm initiiert. Unterstützt wird sie von vielfach ausgezeichneten Journalistinnen und Journalisten wie Robert Gordon, Nina Horaczek, Florian Klenk, Ulrich Ladurner, Edith Meinhart, Julia Ortner, Peter Resetarits, Armin Wolf, Nora Zoglauer und Sabina Zwitter-Grilc.Über die Vergabe urteilt eine geschlechterparitätisch besetzte Jury, der 2022 folgende Jurorinnen und Juroren aus Österreich und Südtirol angehören: Lisa Maria Gasser (Freie Journalistin), Thomas Hanifle (Journalist und Gatterer-Biograf), Nina Horaczek (Der Falter), Franz Kössler (Journalist), Kurt Langbein (Filmemacher und Journalist, Jurysprecher 2022), Sahel Zarinfard (Dossier) sowie der Vorjahrespreisträger Ed Moschitz, der 2021 für seine „Am Schauplatz“-Reportagen über Ischgl ausgezeichnet wurde.Der Schülerpreis Claus wird 2022 zum vierten Mal vergeben. Er wurde vom Schulverbund Pustertal/Bereich Begabungsförderung, der Deutschen Bildungsdirektion und der Gemeinde Sexten initiiert und richtet sich an Oberschülerinnen und Oberschüler, die offen sind für Menschen, die sich in sozialen Ausnahmesituationen befinden, die kritisches Bewusstsein zeigen gegen Ignoranz und Gleichgültigkeit in der Gesellschaft und motiviert und interessiert sind, diese Themen audio- und videojournalistisch aufzubereiten.Ein Hauptziel der Initiative ist die Sensibilisierung junger Menschen für soziale Themen, aber auch für Zivilcourage und den Mut, solche Themen aufzugreifen und im Rahmen einer journalistischen Arbeit einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Ganz im Sinne von Claus Gatterer und seiner Sendung „teleobjektiv“ sollen die Oberschüler im Rahmen dieses Projektes lernen, den Blick zu schärfen, Hintergrundinformationen zu sozialen Problemen zu recherchieren, diese mutig anzusprechen und journalistisch aufzubereiten.In diesem Jahr nehmen 15 Oberschülerinnen und Oberschüler aus Bruneck, Sterzing, Schlanders und zum ersten Mal auch aus Lienz in Osttirol teil. Die Vorbereitung erfolgt im Rahmen eines Projektes zur Begabungsförderung. Zwei Experten betreuen und coachen die Teilnehmenden. Eine 4-köpfige Jury, der Botschafterin Teresa Indjein, die Leiterin der Auslandskultur im Außenministerium in Wien, Andreas Pfeifer, Leiter des ORF-Studios in Berlin, Wolfgang Mayr, ehemaliger Redakteur von RAI Südtirol, und Barbara Bachmann, freie Reporterin und Axel-Springer-Preisträgerin 2018, angehören, ermittelt den Siegerbeitrag.Die Siegerin (oder das Siegerteam) erhält eine Bronzeskulptur des Innsbrucker Künstlers Georg Loewit, ein einwöchiges Praktikum beim ORF Wien und einen Gutschein über 500 Euro zur Deckung der Spesen für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung in Wien.