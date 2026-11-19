<b><BR \/>STOL: Man muss wohl a bissl a Tuifele sein, um ein Buch über den Krampus zu verfassen. Wie kam es zu diesem Sujet?<\/b><BR \/><i>Alexander Zingerle:<\/i> Für diesen Band kam die Idee von einer Buchhändlerin aus dem Vinschgau. Sie wusste Bescheid über die Krampusszene in ihrem Tal. Und je tiefer wir in die Bräuche versanken, desto mehr waren wir erstaunt über diese Parallelwelt. <BR \/><i>Elisabeth Turker:<\/i> Ich kannte vor allem die Szene im Überetsch und wusste, welch große Passion der Krampus dort auslöst und wie wichtig die Vereine ihre Aufgabe nehmen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386168_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>STOL: Zu zweit ein Buch zu verfassen, stelle ich mir nicht einfach vor. War es schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden?<\/b><BR \/><i>Zingerle:<\/i> Nein, die Themenfindung und auch die Zuteilung der jeweiligen Kapitel war schnell ausgeschnapst. Wobei es sich um einen Prozess bzw. um ein work in progress handelte. Schwierig war eher, unser gesammeltes Material einzuordnen und gezielt Schwerpunkte zu setzen. <BR \/><i>Turker:<\/i> Wir kennen uns seit Jahren und haben miteinander gearbeitet. Deshalb gab es nie Hakeleien, wir waren uns schnell einig und haben uns gegenseitig Inputs und Hilfestellung gegeben.<BR \/><BR \/><BR \/><b>STOL: Hattet ihr in der Themenauswahl bestimmte Aspekte, die euch jeweils besonders am Herzen lagen?<\/b><BR \/><i>Turker\/Zingerle:<\/i> Grundsätzlich sollte es ein Querschnitt durch das Krampuswesen im Lande sein. Zuallererst schauten wir uns eine Ausstellung in Branzoll an, dann mischten wir uns unter den Krampuslauf in Kastelruth, ehe wir einige Maskenschnitzer besuchten. Recht bald bekamen wir ein Gespür für weitere Aspekte, etwa den Part der Frauen in den Vereinen, die Rolle der sozialen Medien oder damit verbundene psychologische Fragen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386171_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>STOL: Der Krampus galt lange als Brauchtumsfigur. Zwischen Tradition, Handwerk und Spektakel verortet ihr den Bösewicht. Wie erklärt ihr euch, dass er heute zu einem regelrechten Popkultur-Phänomen geworden ist?<\/b><BR \/><i>Turker\/Zingerle:<\/i> Die Pusterer Volkskundlerin Barbara Stocker erklärt dies Eingangs sehr aufschlussreich und zeichnet die Entwicklung des Nikolaus- und Krampusbrauchs detailliert nach. Heutzutage kann man in der Tat von einem Popkultur-Phänomen sprechen, denn manche Krampusläufe werden penibel durchchoreografiert. Und der Andrang von Vereinen und Zuschauern spricht dabei für sich. Eine Erklärung ist wohl auch die Lust am Gruseln: Ein Krampuslauf hat reichlich Action zu bieten. Dieses Höllen-Spektakel fällt zudem in die an sich ruhige, besinnliche Zeit, was wohl ein weiterer Aspekt ist. Durch den Krampus kommt man zusammen. Auch die Aufmachung ist wie gemacht für Postings in den sozialen Medien. Den Videos und Schnappschüssen sind Likes garantiert.<BR \/><BR \/><BR \/><b>STOL: Und wo seht ihr die größte Spannung zwischen authentischem Brauch und Eventkultur?<\/b><BR \/><i>Zingerle:<\/i> In dieser Hinsicht sind sicherlich Bruchlinien zu beobachten. Man kann aber auch nicht die gesamte Krampusszene über einen Kamm scheren. Manche Läufe setzen auf Getöse und Krawall, viele Krampusse wollen mit ihrem G'wand und der Maske auffallen, doch in vielen Ortschaften sind die Vereine noch sehr um die Pflege des Brauchtums bemüht. Dort orientiert man sich an überlieferte Erzählungen und hebt sich auch im Äußeren vom Rest ab. Bei unseren Begegnungen haben wir von Organisatoren, Schnitzern und Vereinsleuten immer wieder gehört, dass man das Brauchtum hochhalten will und die neumodischen Tendenzen argwöhnisch beobachtet. Vielleicht besteht die größte Spannung darin, dass man vielfach die religiöse Bedeutung des Brauchs aus den Augen verliert. Aber es gibt auch Vereine, die dem Nikolaus seine vorherrschende Rolle zurückgeben. Krampusvereine, wohlgemerkt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386174_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>STOL: Wie schon gesagt, der Krampus verkörpert das Wilde, Ungezähmte und gesellschaftlich Verdrängte – die dunkle Seite des Nikolaus. In den vergangenen 50 Jahren haben sich in Südtirol die Krampusläufe vervielfacht. Warum feiert eine Gesellschaft, die sich immer stärker um Sicherheit, Sensibilität und Konfliktvermeidung bemüht, ausgerech- net eine Figur, die Angst, Gewalt und Kontrollverlust verkörpert?<\/b><BR \/><i>Zingere\/Turker:<\/i> Es ist doch so, dass gerade jene menschlichen Empfindungen, die durch Leistungsdenken, Berechenbarkeit und Kontrolle im Alltag immer mehr ins Hintertreffen geraten, dadurch nicht einfach ausradiert werden. Sie brodeln unter der Oberfläche weiter. Der Mensch trägt nun mal auch das Dunkle und zuweilen Dämonische in sich. Doch dafür müssen wir nicht erst den Krampus neu entdecken, man sieht doch allerorten die Faszination der Menschen für True Crime an den meistgeklickten Nachrichten der Portale. <BR \/><BR \/><BR \/><b>STOL: Es scheint also, je aufgeklärter und rationaler unsere Gesellschaft wird, desto größer ist die Sehnsucht nach archaischen Figuren. Ist der Krampus eine Rebellion gegen die Moderne, ein Gegenpol zur zunehmend digitalisierten Welt?<\/b><BR \/><i>Zingerle\/Turker:<\/i> Um es mit dem Psychiater Roger Pycha, der in einem Kapitel auf diese Frage eingeht, zu sagen: In unserer modernen Welt büßt das Sinnliche und Emotionale an Stellenwert ein, all das Wilde, Spontane und Zügellose hat keinen Platz mehr. Das Aggressive sowieso nicht. Bereits der Philosoph Theodor Adorno wusste, dass uns die verwaltete Welt unfrei macht. Und so gesehen stellt der Krampus tatsächlich einen echten Gegenpol zur zunehmend digitalisierten Welt dar. Wobei nicht zu vergessen ist, dass auch die Krampusläufe genauen Sicherheitsvorschriften unterworfen sind und jeder mögliche Exzess schon im Keim erstickt wird. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386177_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>STOL: Früher erschreckte der Krampus Kinder, heute begeistert er Touristen und Influencer. Wie gesagt, die sozialen Medien haben die Krampuswelt enorm sichtbar gemacht. Der Tuifl wurde zum fotogenen Star. Verändern Instagram, TikTok und YouTube den Brauch selbst oder nur seine Wahrnehmung?<\/b><BR \/><i>Turker:<\/i> Jein. Das ist ein Thema, das die Krampuswelt selbst etwas spaltet. Die Vereine nutzen die sozialen Medien, um auf sich und den Brauch aufmerksam zu machen. Sie kündigen ihre Läufe an, posten Videos und Fotos und erhoffen sich, so auch Sponsoren zu finden. Andere nutzen den Krampus zum Storytelling oder für Kollaborationen, wie etwa die „Fallen Angels Südtirol“, die in Videos mit bekannten Influencern wie Barbara Prantl oder Gabriel Mair alias Buonomemes zu sehen sind. Sicher ist: Die sozialen Medien haben die Bekanntheit des Krampus enorm gesteigert. Sicher ist auch, dass viele genau das kritisieren, dass die Tradition dabei verloren gegangen ist. Auch aus diesem Grund wollen viele Vereine ihre so gewonnene Bekanntheit und Reichweite dafür nutzen, den Krampusbrauch einem größeren Publikum nahezubringen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>STOL: Auffallend ist die Rolle des Handwerks: Maskenschnitzer sind auf Jahre hinaus ausgebucht. Warum übt gerade die oft furcht- einflößende Gestaltung der Masken eine solche Anziehungskraft auf das Handwerk aus?<\/b><BR \/><i>Zingerle:<\/i> Schnitzer von Krampusmasken haben einen ungeahnten Boom erlebt. Junge – wie David Puner aus Villnöß etwa – haben sich ein gutes Einkommen gesichert, älteren – wie Walter Maffei aus Tramin – hat die große Nachfrage es ermöglicht, das Schnitzhandwerk überhaupt weiterzuführen. In diesen Masken lassen sich die diabolischen Züge richtig gut darstellen: kleine Hakennasen, lange Hörner, tiefe Narben, gehässige Augen, verächtliches Grinsen und zumeist ein weit aufgerissenes Maul. In der Tat hat die Krampusmaske der Schnitzkunst ein neues bzw. wiederentdecktes Betätigungsfeld beschert.<BR \/><BR \/><BR \/><b>STOL: Frauen erobern sich zunehmend auch ihren Platz in einer traditionell männlich geprägten Krampuswelt. Verändert das den Brauch und seine Symbolik langfristig?<\/b><BR \/><?Schrift Spationierung="0ru">\r\n<i>Turker:<\/i> Ich glaube nicht, dass Frauen gleich den Brauch verändern, nur weil sie Mitglied im Verein sind oder an einem Lauf teilnehmen. Sie sind mit derselben Begeisterung bei der Sache und pflegen den Brauch mit demselben Respekt wie ihre männlichen Kollegen – vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil sie stärker für das Recht einstehen mussten, überhaupt mitmachen zu dürfen. Mittlerweile nehmen immer mehr Vereine auch Frauen in ihre Riegen auf – und das recht gerne.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386180_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><?_Schrift>\r\n<BR \/><b>STOL: Unter der Maske darf man Grenzen überschreiten, laut sein, bedrohlich wirken. Kommt euch vor, der Krampuslauf ist eine gesellschaftlich akzeptierte Form der Enthemmung?<\/b><BR \/><i>Zingerle:<\/i> Ja, das trifft es ganz gut. Krampusläufe sind eine Auszeit, die gesellschaftlich akzeptiert ist. Wie Roger Pycha anmerkt, darf man sich bis zu einem gewissen Punkt entgrenzen, aber dann ist auch schon Schluss. Es gibt wildes Getöse, Geschrei und Entsetzen, aber Blut fließt keines und bis auf ein paar wohldosierte Schläge mit der Rute läuft der in die Neuzeit transportierte Brauch in aller Regel auch recht gesittet ab. Klar ist auch, dass die Grenze, was noch akzeptiert ist und was schon darüber hinausgeht, immer wieder aufs Neue verhandelt werden muss. <BR \/><i>Turker:<\/i> Viele bezeichneten es als befreiend, im Krampusfell herumzulaufen. Es ist ein Loslösen von sich selbst, man kann die eigenen Sorgen für eine gewisse Zeit hinter sich lassen. Das bedeutet aber nicht, dass sie deswegen die Regeln ignorieren. Eher ist es die Anonymität und diese andere Rolle, in die sie schlüpfen, die sie genießen. <BR \/><BR \/><BR \/><b>STOL: Und wer von euch ist eher der Krampus oder der Nikolaus?<\/b><BR \/><i>Turker\/Zingerle:<\/i> (Sie zeigen jeweils aufeinander): Wir sind wohl beide weder heilig noch teuflisch. Irgendwas in der Mitte. Vielleicht müsste man diese Figur noch erfinden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386183_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am heutigen Donnerstag, <b>19. November um 19.30 Uhr<\/b> wird das Buch „Krampus. Zwischen Tradition, Handwerk und Spektakel – Das Krampuswesen in Südtirol“ des Dolomiten-Journalisten Alexander Zingerle und der Dolomiten-Redakteurin Elisabeth Turker bei „Amalia Pernter 1896 – Trachtenmode & Lederhosenmanufaktur“ in Salurn vorgestellt. <BR \/><BR \/>Der Band ist eben im Athesia-Verlag erschienen und umfasst 207 Seiten.