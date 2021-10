„Ich lernte, mich durchzuboxen“

Drei Jugendliche in Südtirol und der Terrorismus der 60er Jahre: In „Inganno“, dem letzten Teil ihrer Trilogie (Teil I: Das Erbe – Teil II: Der Sturm) über ihre Südtiroler Familie in den Wirren der Geschichte, beleuchtet die Journalistin und Autorin Lilli Gruber die Ereignisse in ihrer Heimat als die „Freiheitskämpfer“ mit Terrorismus versuchten, die Rückkehr zu Österreich zu erzwingen. + von Micaela Taroni