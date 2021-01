„Ich war nie stolzer“ – 22-jährige Poetin erobert die Welt im Sturm

Sie las ein Gedicht vor, in dem sie ihre eigene Lebensgeschichte mit der harten sozialen Realität Amerikas verwebt.In den sozialen Medien brachte ihr das viele Reaktionen und Lob ein. „An einem Tag für die Geschichtsbücher präsentierte Amanda Gorman ein Gedicht, das mehr als nur den Moment traf“, schrieb etwa der frühere US-Präsident Barack Obama.Die Unternehmerin und Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey schrieb: „Ich war nie stolzer, eine weitere junge Frau aufsteigen zu sehen!“Gorman las am Mittwoch ihr Werk „The Hill We Climb“ (auf Deutsch etwa: Der Hügel, den wir erklimmen) vor. Es handelt von den schweren Zeiten, die die USA durchgestanden haben und noch durchstehen müssen – aber auch von Hoffnung für die Zukunft.„Even as we grieved, we grew“ – „Selbst als wir trauerten, wuchsen wir“, trug Gorman eindringlich vor, und: „Wir haben uns nicht darauf vorbereitet gefühlt, die Erben von solch einer erschreckenden Stunde zu sein. Aber mittendrin fanden wir die Kraft, ein neues Kapitel aufzuschlagen, uns selbst Hoffnung und Lachen zu bringen“.Die 1998 in Los Angeles geborene Gorman war 2017 von der US-Kongressbibliothek mit dem Titel „National Youth Poet Laureate“ geehrt worden.Bei vergangenen Amtseinführungen von US-Präsidenten haben immer wieder Dichter und Schriftsteller wie beispielsweise Robert Frost oder Maya Angelou Werke vorgetragen – Gorman ist allerdings mit Abstand die jüngste.Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Bürger Amerikas und der ganzen Welt,Wenn der Tag anbricht, fragen wir uns,wo wir Licht finden können in diesem niemals endenden Schatten?Den Verlust, den wir tragen, ein Meer, das wir durchwaten müssen.Wir haben die Höhle des Löwen überstanden.Wir haben gelernt, dass Ruhe nicht immer Frieden bedeutet.Und dass die Normen und Vorstellungen von dem, was gerecht ist,nicht immer Gerechtigkeit ist.Und doch gehört die Morgendämmerung uns, bevor wir es wussten.Irgendwie schaffen wir es.Irgendwie haben wir es überstanden und wurden Zeuge einer Nation, die nicht kaputt ist, sondern lediglich unvollendet.Wir, die Nachfahren eines Landes und einer Zeit, in der ein dünnes, schwarzes Mädchen, das von Sklaven abstammt und von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen wurde, davon träumen kann, Präsidentin zu werden, nur um sich in der Situation wiederzufinden, in der sie für einen vorträgt.Und ja, wir sind alles andere als lupenrein, alles andere als makellos,aber das bedeutet nicht, dass wir uns bemühen, eine Gemeinschaft zu bilden, die perfekt ist.Wir bemühen uns, eine Einheit zu erreichen, die ein Ziel hat.Ein Land zu erschaffen, das sich allen Kulturen, Farben, Charakteren und menschlichen Lebensverhältnissen verpflichtet fühlt.Und so richten wir unsere Blicke nicht auf das, was zwischen uns steht, sondern auf das, was vor uns steht.Wir schließen die Kluft, weil wir wissen, dass wir, um unsere Zukunft an erste Stelle zu setzen, zuerst unsere Differenzen beiseitelegen müssen.Wir legen unsere Waffen nieder, damit wir unsere Arme nacheinander ausstrecken können.Wir wollen niemandem schaden und Harmonie für alle.Lasst die Welt, wenn sonst auch sonst nichts, sagen, dass dies wahr ist:Dass wir, selbst als wir trauerten, wuchsenDass wir, selbst als wir litten, hofftenDass wir, selbst als wir ermüdeten, es weiter versucht habenDass wir für immer verbunden sein werden, siegreichNicht weil wir nie wieder eine Niederlage erleben werden, sondern weil wir nie wieder Spaltung säen werden.Die Heilige Schrift sagt uns, dass wir uns vorstellen sollen,dass jeder unter seinem eigenen Weinstock und Feigenbaum sitzen soll und keiner ihnen Angst machen soll.Wenn wir unserer eigenen Zeit gerecht werden wollen, dann wird der Sieg nicht in der Klinge liegen, sondern in all den Brücken, die wir gebaut haben.Das ist das Versprechen: Der Hügel, den wir erklimmen, wenn wir uns nur wagen. Denn Amerikaner zu sein ist mehr als ein Stolz, den wir erben. Es ist die Vergangenheit, in die wir uns versetzen, und wie wir sie reparieren.Wir haben eine Macht gesehen, die unsere Nation eher zerstören würde, als sie zu heilen, unser Land zu zerstören, wenn es dazu führe, Demokratie zu verzögern.Und dieser Versuch war fast erfolgreich.Doch auch wenn Demokratie von Zeit zu Zeit verzögert werden kann, kann sie niemals dauerhaft besiegt werden.In diese Wahrheit, in diesen Glauben vertrauen wir, Denn während wir unsere Augen auf die Zukunft gerichtet haben, richtet die Geschichte ihre Augen auf uns.Dies ist die Ära gerechter Wiedergutmachung.Wir fürchteten zu Beginn. Wir fühlten uns nicht bereit, Erben einer solch schrecklichen Stunde zu sein, doch in ihr fanden wir die Kraft, ein neues Kapitel zu schreiben, uns selbst Hoffnung und Lachen zu schenken.Während wir uns also einst fragten, wie wir jemals diese Katastrophe überstehen könnten, fragen wir jetzt: Wie könnte eine Katastrophe jemals uns überstehen?Wir werden nicht zurückkehren zu dem, was war, sondern auf das zugehen, was sein wird.Ein Land, das zwar verletzt, aber dennoch intakt ist, gütig, aber kühn, wild und frei.Wir werden uns nicht durch Einschüchterung verdrehen oder abhalten lassen, weil wir wissen, dass unsere Untätigkeit und Trägheit das Erbe der nächsten Generation sein wird.Unsere Fehler werden zu ihren Lasten.Aber eines ist sicher: Wenn wir Barmherzigkeit mit Macht verbinden und Macht mit Recht, dann wird Liebe unser Vermächtnis und Veränderung das Geburtsrecht unserer Kinder.Also lasst uns ein Land hinterlassen, das besser ist als jenes, das uns hinterlassen wurde.Mit jedem Atemzug aus meiner bronzegegossenen Brust werden wir diese verwundete Welt in eine wundersame verwandeln.Wir werden uns von den goldbeschienenen Hügeln des Westens erheben, wir werden uns aus dem windgepeitschten Nordosten erheben, wo unsere Vorfahren zum ersten Mal die Revolution verwirklichten.Wir werden uns aus den von Seen gesäumten Städten des Mittleren Westens erheben. Wir werden uns aus dem sonnengebrannten Süden erheben.Wir werden wiederaufbauen, uns versöhnen und erholen in jedem bekannten Winkel unserer Nation.In jeder Ecke, das wir unser Land nennen, wird unser Volk, vielfältig und schön, aufstreben, zerschunden und schön.Wenn der Tag anbricht, treten wir aus dem Schatten heraus, entflammt und ohne Angst.Die neue Morgendämmerung erblüht, wenn wir sie befreien.Denn es gibt immer Licht. Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen. Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein.

