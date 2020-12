Innas Lesezimmer: Ein Deutscher und ein russischer Klassiker zur Weihnacht

Was könnte es besseres geben, als die eine oder andere klassische russische Geschichte an Weihnachtsfeiertagen? „Die Nacht vor Weihnachten“ etwa von Nikolai Gogol ist so absurd und märchenhaft, und so atmosphärisch verschneit, dass man sich regelrecht nach Kleinrussland katapultiert findet.