Julya Rabinowich liest in Bozen.

Die Schriftstellerin Julya Rabinowich wurde für ihre Bücher mehrfach ausgezeichnet und schreibt als Kolumnistin der Zeitung „Der Standard“ sprachgewandt vor allem gegen eine Politik des Hasses an.





Sie ist als Autorin von Jugendbüchern wie von Romanen für Erwachsene gleichermaßen erfolgreich.Julya Rabinowich wurde in St. Petersburg geboren und im Alter von 7 Jahren „entwurzelt & umgetopft“ – wie sie selbst schreibt – nach Wien, wo sie seither lebt.Themen wie Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt, aber auch Heimat, Sprache und Identität sind zentral in ihren Büchern.Die Autorin wird Auszüge aus ihren Werken vorlesen und von ihrem Leben, dem Schreiben und besonderen persönlichen Erlebnissen erzählen. Die Lesung mit Gespräch bietet Jugendlichen wie Erwachsenen die Möglichkeit, einer außergewöhnlichen Frau zu begegnen.Der Abend mit Julia Rabinowich, zu dem das JUKIBUZ und die Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut einladen, findet am Montag, 2. Dezember um 18 Uhr im Waltherhaus in Bozen statt.Eintritt frei.Zeit: Montag, 2. Dezember, 18 UhrOrt Bozen, Waltherhaus, Schlernstraße1, SparkassensaalEintritt frei

liz