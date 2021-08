Jung, frech und sehr patriotisch: Das neue Tiroler Merkheft 2021/22 ist da

Brixen:

Klausen:

Kastelbell-Tschars:

Schlanders:

Lana:

Naturns:

Meran:

Schabs:

Tscherms:

Olang:

Laurein:



Niederdorf:

Heimat, Brauchtum, Geschichte, Politik und die Förderung eines Gesamttiroler Identitätsbewusstseins- von A wie Andreas Hofer, bis Z wie Zukunft Tirols, sei alles vorhanden, schreibt die Süd-Tiroler Freiheit.Die Nachfrage sei inzwischen schon so groß, dass Schüler bereits Wochen vor der Erscheinung anfragen. „Das Tiroler Merkheft ist zum fixen Bestandteil vieler Schultaschen geworden, denn es ist mehr als nur ein Terminplaner mit Lokalbezug, es ist das politische Statement einer jungen und patriotischen Generation“, so die Süd-Tiroler Freiheit.Anlässlich der 60 Jahre Feuernacht widmet das Tiroler Merkheft in diesem Jahr den Freiheitskämpfern der 1960er Jahre einen Schwerpunkt. Anhand der Folterbriefe werden auch deren grausame Misshandlung und Tötung geschildert. Wer waren die Männer und Frauen, die für unsere Heimat und unsere Rechte gekämpft haben? Als Beilage befindet sich im Merkheft auch ein großes Plakat mit den Freiheitskämpfern als Helden der Heimat, so die Süd-Tiroler Freiheit weiter.Der versteinerte König Serles im Wipptal, ein verschollenes Bergwerk im Sarntal, ein geheimnisvoller Wasserfall in Salurn und ein Wunder in Ost-Tirol sind nur einige der Geschichten, von denen das Tiroler Merkheft in diesem Jahr berichtet. Die Kenntnis dieses gemeinsamen Erbes fördere das Bewusstsein für die gemeinsame Heimat Tirol. In einem eigenen Jahreskalender sind auch die Tage markiert, an denen es gilt Flagge zu zeigen und die Tiroler Fahne zu hissen.Über das ganze Tiroler Merkheft verteilt befinden sich Gutschein-Codes, mit denen sich interessierte Schüler patriotische Artikel wie Fahnen, Bücher und T-Shirts zu ermäßigten Preisen bestellen können.Das Tiroler Merkheft erscheint in einer Auflage von 2500 Stück und wird nicht im Buchhandel verkauft, sondern von der Jungen Süd-Tiroler Freiheit in ganz Tirol kostenlos verteilt. Erworben werden kann das Merkheft auch auf folgende Weise:1. Über den Online-Shop der Süd-Tiroler Freiheit 2. Im Büro der Süd-Tiroler Freiheit in der Laubengasse 9 in Bozen, geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr.- Schlanders, vor der Bar Post beim Dorfbrunnen- Naturns, mobiles Stand Dorfzentrum Nähe Markt/Rathausplatz- Meran, Sparkassenstraße- Brixen, Kornplatz- Bruneck, GilmplatzBüromarkt Tinkhauser, Vittorio-Veneto-Straße 63-2Büromarkt Tinkhauser, Große Lauben 11Zum Hoorschneider, Oberstadt 37Metzgerei Kiem, Staatsstraße 13Q8 Tankstelle by Nafta an der StaatsstraßeTabak Trafik Meister Ulrich vor der F.F. Halle SchlandersPapierwelt 2000 in der Andreas-Hofer-StraßePapierwaren Terzer am Tribusplatz, Bozner Straße 2/1Papierwaren Terzer am Rathausplatz, Johann-Kravogl-Straße 4Tabaktrafik Höller, Andreas-Hofer-Straße 5Bäckerei Schgör, Bahnhofstraße 12Obst und Gemüse Maximilian Pichler Obermais, Dantestraße 12Despar Tresch Ohg, Romstraße 63, Meran UntermaisTabakgeschäft, Romstraße 123, Meran UntermaisDorflodn DESPAR, Peter-Kemenater-Straße 15NaveS, Nahversorgungsgenossenschaft Tscherms, Gampenstraße 24Kaffee Pfiff Pub, Dorfstraße 7Autokollmann, Talerfelder 4Hotel Emma, Frau-Emma-Straße 5