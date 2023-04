„Kann Südtirol Staat?“: Buchvorstellung im Landtag

Eine vielleicht gar nicht so entfernte Zukunft

„Kann Südtirol Staat?“ entstand in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten. In den 40 Kapiteln gehen die Autorinnen und Autoren des Buches der Frage nach, ob Südtirol als eigenständiger Staat bestehen kann. Das Ergebnis ist eindeutig: Südtirol hat alle politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen, um als unabhängiger Staat erfolgreich zu sein. So wie auch Luxemburg, Malta, Island oder die drei baltischen Staaten.Die 16 Autorinnen und Autoren – mit unterschiedlicher Haltung zur Eigenstaatlichkeit – beschäftigten sich auch eingehend mit der Frage, wie weit die Forderung nach politischer Mitbestimmung gehen kann und was Demokratie eigentlich darf. Soll es in einem geeinten Europa möglich sein, einen neuen Staat zu gründen, wenn die Mehrheit der betroffenen Bevölkerung es wünscht?„Kann Südtirol Staat?“ ist ein Blick in eine vielleicht gar nicht so entfernte Zukunft. Die Idee dazu kam vor fast zehn Jahren auf, als die Regionalregierungen in Schottland und Katalonien in ihren Weißbüchern sämtliche Fragen zur Unabhängigkeit einfach und verständlich erklärten.Der Verein Noiland bedankt sich bei den Fraktionsvorsitzenden für die Möglichkeit, das Buch und seine Thesen im Landtag präsentieren zu dürfen sowie bei allen anwesenden Abgeordneten für den fruchtbaren Gedankenaustausch und die vielen anregenden Fragen und Gespräche.Die Vorstellung im Landtag war eine weitere tolle Gelegenheit, in einen konstruktiven Dialog über die Zukunftsperspektiven Südtirols zu treten.Im Anschluss an die Präsentation wurde jeder und jedem Landtagsabgeordneten ein Exemplar des Buches „Kann Südtirol Staat?“ übergeben.