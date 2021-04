Kubakrise 1962: Die gefährlichste Krise des Kalten Krieges

Als John F. Kennedy sechs Stunden später seine Ansprache begann, schauten so viele Amerikaner wie nie zuvor zu – angeblich 100 Millionen. Der Präsident teilte etwas Ungeheuerliches mit: die Sowjetunion habe Atomraketen auf Kuba stationiert; jede dieser Raketen könne die meisten großen Städte der westlichen Hemisphäre, von der Hudson Bay in Kanada bis hinunter in den Süden nach Lima in Peru, treffen. von Rolf Steininger