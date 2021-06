Lesesommer mit der zebra.Kidz

Am Donnerstag, 1. Juli, von 10 bis 11 Uhr wird in Bozen auf dem Kornplatz und Umgebung, die Präsentation der “zebra.Kidz“ mit Spielen und Rätseln stattfinden.Begleitet wird das Team vom zebra.Maskottchen, das so einige Überraschungen parat hält.Auch Matthäus Kircher, der Geschäftsführer der OEW, Patrizia Insam, eine zebra.Sozialarbeiterin, Mike Okojie, ein zebra.Verkäufer und Alessio Giordano, ein zebra.Redakteur, werden mit dabei sein.

