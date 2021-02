Die Lyrikerin, Erzählerin, Dramatikerin, Übersetzerin und Wissenschaftlerin Rut Bernardi aus St. Ulrich wurde am 21. Februar, am UNESCO-Tag der Muttersprache, der den Minderheitensprachen gewidmet war, mit dem römischen Preis „Premio Internazionale Tacita Muta per le minoranze linguistiche“ ausgezeichnet. Von Eva Bernhard